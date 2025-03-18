Краснояружский район, Белгородская область, 18 марта, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Трое мирных жителей пострадали в результате наезда служебного автобуса на взрывное устройство ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

РИА Новости

«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина и две женщины получили баротравмы. Их доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Пациентам оказали медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта в Шебекино мирный житель получил ранения от сдетонировавшей рядом с ним украинской кассетной противопехотной мины «колокольчик». Он получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ног. Мужчину госпитализировали.