Москва, 18 марта, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Украинские формирования при отступлении с позиций в Харьковской области «устраивают беспредел» в отношении жителей этого региона, в частности, совершают массовые убийства. Об этом 18 марта рассказал глава областной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей. Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигравшие на линии фронта боевики устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения. Я уверен, что это не последнее захоронение на территории Харьковской области, и не только Харьковской», — заявил он в интервью ТАСС.

Ганчев уточнил, что украинские войска в ходе отступления обстреливают в собственных жилых домах мирных жителей, которых они называют «русней». Одной из задач сотрудников ВГА является документирование всех свидетельств таких преступлений для передачи их затем российским следователям.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта замглавы Харьковской ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал об обнаружении стихийных захоронений с телами 17 мирных жителей под Купянском после отступления оттуда украинских войск. В числе погибших был один ребенок, на телах большинства из них найдены следы удушения, насильственного удержания, а также огнестрельные ранения. У некоторых женских трупов зафиксировали раны с кровоподтеками в области половых органов.

В середине февраля лейтенант армии России Артем Алексенцев с позывным Крестик рассказал, что украинские боевики минировали тела мирных жителей, убитых ими в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Саперы обезвредили все мины, а группы эвакуации передали тела погибших жителей медслужбам, уточнил он.

Беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидове в ДНР украинские войска убили 12 жителей около единственной скважины с водой. Также перед бегством из Селидово украинские военные расстреляли мать с ребенком. К телам погибших пытался добраться их сосед, однако он тоже был расстрелян, добавила женщина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 февраля заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времен Второй мировой войны. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на те зверства, которые украинские войска чинят на подконтрольных территориях.