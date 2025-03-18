Москва, 18 марта, 2025, 09:49 — ИА Регнум. В будущем власти РФ вынуждены будут увеличить налоги и страховые взносы на пенсии россиян в случае, если не произойдет улучшения демографической ситуации в стране. Об этом 18 марта заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутат напомнила, что сейчас в России на 75 млн человек трудоспособного населения приходится 42,8 млн пенсионеров.

«Соотношение примерно 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, станет очень сложно содержать пенсионеров», — привела ее слова «Газета.Ru».

Бессараб уточнила, что на данный момент 22% от зарплаты работающих граждан РФ уходит на пенсионное обеспечение, а с двух работающих россиян 44% их заработка тратится на одного пенсионера.

«Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, что россияне могут увеличить свою пенсию путем контроля учета трудового стажа, выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат и перевода материнского капитала в накопительную пенсию.

Ранее, 12 марта, стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР после отклонения коллегами проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет собираются продолжать продвигать свой проект. Отмечалось, что это повышение размера пенсии позволит строившему и развивавшему страну старшему поколению обеспечить себе более качественную жизнь.