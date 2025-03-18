Якутск, 18 марта, 2025, 09:56 — ИА Регнум. В Якутии вспоминают о подвиге младшего лейтенанта Петра Киприянова — командира мотострелкового взвода с позывным Монгол, 28 сентября 2024 года погибшего при штурме города Константиновки в Донецкой народной Республике. За героизм, мужество и отвагу президентским Указом от 21 февраля 2025 года бойцу присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертную награду офицера — медаль «Золотая Звезда» Героя и соответствующую грамоту — получили 18 марта в Якутске родные погибшего: вдова Зинаида Михайловна и отец Александр Петрович Киприяновы.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии и начальник штаба материально-технического обеспечения Восточного военного округа передали Звезду Героя России родным Петра Киприянова

«Пусть все ребята вернутся живыми. Победа будет за нами!» — подчеркнула Зинаида Киприянова, поблагодарив всех за содействие в награждении супруга.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, Пётр Киприянов первым принимал на себя огонь противника, вёл за собой других, не раз выводил своих бойцов из сложнейших ситуаций.

«Пётр Киприянов был настоящим защитником Родины, патриотом родной Якутии и великой России. Честный, порядочный боец остался верным присяге, ценой своей жизни выполнил служебный долг», — подчеркнул Айсен Николаев. В сентябре 2024 года в Telegram-канале он констатировал, что в ходе штурма вражеского опорного пункта, несмотря на подрыв бронемашины, контузию и серьёзные ранения, офицер с позывным Монгол не отступил, а повёл бойцов вперёд, пробивая путь через минное поле подствольным гранатомётом.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Герой России Пётр Киприянов

Решительность и грамотное командование Петра Киприянова позволили российским войскам успешно зачистить и удержать важную позицию противника, ранее информировал Айсен Николаев.

О лучших качествах бойца Киприянова в ходе встречи с родственниками героя рассказал и начальник штаба материально-технического обеспечения Восточного военного округа генерал-майор Евгений Леонтенков.

«В сентябре 2024 года Петр с подчиненным личным составом неоднократно штурмовал позиции противника. В каждом штурме рисковал собой. Захватывая позиции противника, давал возможность продвинуться другим штурмовым группам, тем самым освобождая территории от националистов», — подтвердил генерал-майор. Особые слова благодарности он высказал Александру Киприянову — за то, что он вырастил сына настоящим героем и патриотом своей Родины.

А народный депутат Якутии Алиш Мамедов предложил увековечить имя бойца в новой школе, открывшейся на родине Киприянова, в посёлке Мохсоголлох Орджоникидзевского района Якутии.

В пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) отметили, что Пётр Александрович Киприянов стал одиннадцатым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время специальной военной операции.

Ранее звания Героя Российской Федерации удостоены якутяне Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Игорь Юргин, Николай Соболев, Родимир Максимов, Николай Евдокимов, Дмитрий Куценко и Андрей Григорьев.