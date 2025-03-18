Мелитополь, 18 марта, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России после освобождения села Степового в Запорожской области ведут успешные наступательные действия у населенного пункта Лобковое. Об этом 17 марта рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«После освобождения Степового российские войска проводят наступательные действия к селу Лобковому. Идет продвижение на этом направлении», — привел его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что также российские военные освободили от украинских формирований села Щербаки и Малые Щербаки на ореховском направлении и сейчас ведут зачистку этих населенных пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта военные российской группировки войск «Днепр» освободили Степовое. Также ими были нанесены удары по нескольким бригадам украинской армии возле Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.

ВС РФ 12 марта освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР). Новомарково освободили бойцы российской группировки «Юг», а Днепроэнергию — подразделения группировки «Восток». Днем ранее, 11 марта, российские военные освободили населённый пункт Горького в ДНР.