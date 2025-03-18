Брюссель, 18 марта, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Страны Европейского союза едва ли смогут на нынешней неделе договориться о выделении пакета помощи Украине в размере €40 млрд. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры государств Евросоюза проведут обсуждение этого вопроса на намеченном на 20 марта саммите, однако им вряд ли удастся договориться.

Источники заявили, что большая часть стран ЕС выступает в поддержку этой инициативы, однако Франция и Италия хотят получить больше времени на обсуждение, а Венгрия высказывается против оказания любой помощи Украине.

Один из дипломатов ЕС заявил, что план призван «оказать давление» на станы сообщества, оказавшие Украине меньше поддержки, чем другие.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что главы МИД европейских стран не смогли согласовать новый пакет помощи Украине. По ее словам, сейчас идет этап обсуждения деталей этого плана.

Ранее в этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна выступила против продолжения оказания помощи Киеву на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он уточнил, что сообщество из-за выступающих за продолжение конфликта на Украине либеральных европейских политиков оказалось в международной изоляции.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал на то, что никакие зарубежные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Он также отмечал, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.