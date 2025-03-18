Оттава, 18 марта, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Канадская конная полиция по ДНК идентифицировала останки, которые были найдены 16 лет назад на пляже в американском штате Вашингтон. Об этом сообщило издание People.

Королевская канадская конная полиция

Уточняется, что представители полиции Канады установили, что выброшенные останки принадлежат 17-летнему Джеффри Сюртелю, проживавшему в канадской провинции Британская Колумбия и исчезнувшему в апреле 2007 года.

Родители юноши тогда посчитали, что их сын уехал из дома ночью на велосипеде, и сразу обратились в полицию, так как такое поведения было нехарактерным для этого молодого человека. После этого сотрудники полиции и волонтеры безрезультатно обыскали все окрестности.

Затем, в 2008 году, на полуостров Олимпик в США были выброшены останки тела, которые не удалось опознать, так как тогда ДНК-тест не выявил никаких совпадений. В 2024 году местный офис шерифа вспомнил об этом деле и начал сбор пожертвований на отправку образцов в частную лабораторию, где выяснилось, что они принадлежат пропавшему Сюртелю. В полиции заявили, что не видят криминала в деле о пропаже юноши.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта в штате США Флорида задержали мужчину, почти 40 лет назад сбежавшего из тюрьмы в Пуэрто-Рико. Хорхе Мия-Вальдес в 1987 году прибыл в США и сделал новые документы на другое имя. Однако даже с ними он получил судимость за вооружённое ограбление в округе Монро во Флориде.