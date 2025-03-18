Суджа, Курская область, 18 марта, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Пять человек пострадали из-за ударов украинских дронов в Курской области. Об этом 18 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя», — сообщил Хинштейн.

Кроме того, в Тимском районе украинский дрон самолетного типа ударил рядом с «Газелью», перевозившей хлеб.

«Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи», — отметил врио губернатора.

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