Москва, 18 марта, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Мужчина погиб, упав на пути на станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом 18 марта сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Предварительно установлено, что на станции «Белорусская» на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб», — процитировал представителя ведомства ТАСС.

Он отметил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. МВД начало проверку.

Также в оперативных службах сообщили, что погиб подросток, который отвлекся на телефон и, не заметив приближающийся поезд, слишком близко подошел к краю платформы.

Ранее сообщалось, что на станциях Замоскворецкой линии метро Москвы скопились толпы пассажиров. Движение поездов от «Сокола» до «Новокузнецкой» было остановлено из-за человека на путях.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Санкт-Петербурге мужчина в метро засмотрелся в телефон и упал с платформы на строящиеся пути на станции «Спортивная». Пострадавшего госпитализировали.