Вашингтон, 18 марта, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Журналист и ведущий телеканала RT из США Рик Санчес в ходе беседы с другим американским журналистом Такером Карлсоном назвал основные черты русских.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Я пришел к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — привел его слова RT.

По словам Санчеса, все русские, как и американцы, являются разными, однако благодаря их манере общения с ними очень легко работать.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля переехавшие жить в Россию американцы Элизабет и Эндрю назвали в числе причин своего решения о переезде экономические возможности в стране. Иностранцы отметили, что им не нравилось то идеологическое направление, в котором на момент их переезда двигались США. В России им понравилось то, что страна идет по пути традиционных ценностей.

Также Элизабет и Эндрю назвали такие причины смены места жительства, как русский язык, огромные масштабы России и ее культурное многообразие.