Тампа, США, 18 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка (гол + голевой пас) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз».

William Liang/AP/TASS Никита Кучеров

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Помимо Кучерова в составе «Лайтнинг» голом отличился форвард Джейк Гюнцель (58-я минута, в пустые ворота).

По итогам матча в активе 31-летнего российского хоккеиста стало 29 заброшенных в нынешнем регулярном чемпионате шайб. Кучеров сравнялся по этому показателю с российским нападающим «Нью-Йорк Ренджерс» Артемием Панариным, с которым они делят второе место в списке лучших снайперов сезона из РФ.

Лидером в нем продолжается оставаться российский капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 34 заброшенные шайбы в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Овечкин забил гол в матче «Вашингтона» с командой «Сан-Хосе Шаркс» (5:1 в пользу «Кэпиталз»). Это позволило россиянину сократить отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, на счету которого значатся 894 гола в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, до семи шайб.

Также этот гол позволил российскому капитану «Вашингтона» превзойти рекорд Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ в одном календарном месяце. На счету Овечкина 158 шайб за месяц, тогда как лучшим достижением канадца было 157 голов.