Москва, 18 марта, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым и американскими астронавтами отстыковался от Международной космической станции. Трансляцию вел сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA/Zuma/TASS

Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 в 08:06 мск провел успешную отстыковку от МКС для возвращения на Землю. Приводнение корабля планируется у побережья американского штата Флорида 18 марта.

Кроме Горбунова, на Землю вернутся астронавты NASA Ник Хейг и экипаж первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, состоящий из астронавтов Суниту Уильямса и Барри Уилмора.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта корабль Crew Dragon стартовал к МКС. В составе экипажа находился российский космонавт Кирилл Песков. Также на станцию отправились астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. Корабль успешно пристыковался к МКС 16 марта.

Космонавт Горбунов отравился на МКС в качестве специалиста полета миссии SpaceX Crew-9 28 сентября 2024 года.