Киев, 18 марта, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Представители киевского режима на фоне развития российско-американских контактов боятся того, что США могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности, порта Одесса. Об этом 17 марта написала американская газета The New York Times.

Zuma/TASS

«Помощники <…> [главы киевского режима] Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что [президент США Дональд] Трамп может поддерживать другие желания [президента России Владимира] Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса», — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что перед этим действующая администрация США дала понять, что Россия в любом случае сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что также к ней отойдет «почти вся территория», освобожденная российскими военными в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта издание Semafor со ссылкой на источники написало, что администрация США может признать Крым территорией России при урегулировании украинского конфликта. При этом уточнялось, что пока конкретных решений по этому вопросу не принято.

Ранее в этот же день постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что власти США могут сыграть важную роль в международном признании Крыма территорией России. Он напомнил, что Трамп не первый год заявляет, что в Крыму живут русские и что они хотят быть в составе России.