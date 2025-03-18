Тамбов, 18 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Актер театра и кино Виталий Мещеряков, известный по исполнению роли в сериале «Москва. Три вокзала», скончался в возрасте 57 лет. Об этом вечером 17 марта рассказали в Мичуринском драматическом театре.

Telegram-канал Мичуринского драматического театра Виталий Мещеряков

«Последний раз он выходил на сцену в декабре прошлого года. Жаловался на боли в позвоночнике, ему было очень плохо. Два месяца назад обратился к врачу, и в ходе обследования у него выявили онкологию. Все тело было поражено метастазами», — привело слова представителя театра издание аif.ru.

Он уточнил, что, как предполагается, у Мещерякова был рак костного мозга. Актер лечился на дому, ему помогал театр. Мещеряков в одиночку воспитывал шестерых детей, добавил представитель театра.

По информации пресс-службы Мичуринского драмтеатра в соцсети «ВКонтакте», актер умер 16 марта. Прощание с ним пройдет 18 марта: в 10:00 мск в Ильинском храме и в 15:00 — в Мичуринском театре. После этого актер будет похоронен на городском кладбище Тамбова.

Мещеряков родился в 1968 году и в 1991-м окончил Задонское культпросветучилище. В 1990 году пришел в Мичуринский драматический театр, где прослужил 34 года. Наиболее известные постановки с участием Мещерякова — «Вишневый сад», «Гроза», «Когда Спящий проснется», «Приключения Фунтика». Также он снимался в сериалах «Москва. Три вокзала» (2010–2016) и «Мент в законе — 8» (2013).