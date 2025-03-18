Юрга, Кемеровская область, 18 марта, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Учащийся одной из школ города Юрги в Кемеровской области ранил ножом своего одноклассника во время урока. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что сообщение об инциденте было получено в ходе мониторинга СМИ и соцсетей.

«В одной из школ города Юрги на уроке ученик нанес ножевое ранение однокласснику. По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что, по данным СМИ, администрацией школы и подразделением по делам несовершеннолетних не были приняты необходимые меры и они попытались скрыть происшествие. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта ученик восьмого класса одной из школ в Нижнем Новгороде ранил ножом двух одноклассников. После этого нападавший сбежал, а пострадавших школьников госпитализировали.

Позднее в этот же день следователи возбудили уголовное дело в отношении напавшего на одноклассников ученика одной из школ по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). При этом одному из школьников удар был нанесен в шею, второму — в живот. Позднее, 12 марта, напавший на одноклассников заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он стал жертвой насмешек и травли со стороны сверстников.