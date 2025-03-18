Лондон, 18 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Способы конфискации замороженных российских активов намерены обсудить министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече в Лондоне. Об этом 17 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

На сайте правительства Великобритании уточняется, что Лэмми встретится с Каллас в Лондоне 18 марта, чтобы обсудить вопросы украинского конфликта и усиления европейской обороноспособности, а также пути усиления давления на Россию.

Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что в ходе встречи Лэмми и Каллас обсудят способы обеспечения Европе «правильного юридического и финансового основания» для «изъятия миллиардов российских активов». По данным Bloomberg, в переговорах достигнут определённый прогресс, несмотря на сопротивление ряда стран Евросоюза, таких как Бельгия и Германия, которые опасаются нарушения принципа государственного иммунитета и негативного влияния на евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова бывшего премьер-министра Британии Риши Сунака, который призывал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, отметила, что грабёж и убийства являются исторической традицией Великобритании.

Политики на Западе продолжают предпринимать попытки изъять замороженные российские активы, и только некоторые осознают, что это приведёт к негативным последствиям, заявил 4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам президента Владимира Путина, присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Кражей активов западные страны только приблизят разрушение финансовой системы, которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание, подчеркивал глава государства.