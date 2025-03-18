В Киеве пожаловались, что Украина превратилась из союзника в клиента США
The Economist: из-за Трампа Украина превратилась из союзника в клиента США
Киев, 18 марта, 2025, 08:13 — ИА Регнум. После прихода к власти администрации американского президента Дональда Трампа Украина из союзника США превратилась в их клиента и должника. Такое мнение высказал один из членов украинского правительства, его слова 17 марта привел британский журнал The Economist.
«Очевидно, что Трамп нас не выносит. За прошедшие семь недель мы превратились из союзника в клиента, причем во многом с выдуманными долгами», — пожаловался он в беседе с изданием.
По утверждению автора публикации, часть командования украинских формирований выступала против вторжения их подчиненных в приграничные районы Курской области в августе 2024 года. Отмечается, что на фоне этого командир одного из подразделений ушел в отставку, а еще нескольких уволил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. При этом часть офицеров украинских войск с течением времени начала сожалеть о вторжении на территорию РФ.
«Мы потеряли много людей, и, возможно, это было необдуманное решение», — пояснил один из офицеров украинской разведки.
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта глава Белого дома заявил, что приостановка помощи Киеву со стороны США не является причиной разгрома украинских формирований в курском приграничье. По его словам, в данном случае наблюдается строго обратная ситуация.
Ранее в этот же день командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич рассказал, что военная помощь и обмен разведданными с Украиной возобновлены Пентагоном в полном объеме. По его словам, у американского минобороны имеются подтвержденные данные о поступлении помощи Киеву.