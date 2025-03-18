Киев, 18 марта, 2025, 08:13 — ИА Регнум. После прихода к власти администрации американского президента Дональда Трампа Украина из союзника США превратилась в их клиента и должника. Такое мнение высказал один из членов украинского правительства, его слова 17 марта привел британский журнал The Economist.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Очевидно, что Трамп нас не выносит. За прошедшие семь недель мы превратились из союзника в клиента, причем во многом с выдуманными долгами», — пожаловался он в беседе с изданием.

По утверждению автора публикации, часть командования украинских формирований выступала против вторжения их подчиненных в приграничные районы Курской области в августе 2024 года. Отмечается, что на фоне этого командир одного из подразделений ушел в отставку, а еще нескольких уволил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. При этом часть офицеров украинских войск с течением времени начала сожалеть о вторжении на территорию РФ.

«Мы потеряли много людей, и, возможно, это было необдуманное решение», — пояснил один из офицеров украинской разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта глава Белого дома заявил, что приостановка помощи Киеву со стороны США не является причиной разгрома украинских формирований в курском приграничье. По его словам, в данном случае наблюдается строго обратная ситуация.

Ранее в этот же день командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич рассказал, что военная помощь и обмен разведданными с Украиной возобновлены Пентагоном в полном объеме. По его словам, у американского минобороны имеются подтвержденные данные о поступлении помощи Киеву.