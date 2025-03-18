Украина в прежнем объёме получает от США военную помощь и разведывательные данные. О возобновлении поддержки киевского режима проинформировал 17 марта генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. Также на брифинге командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США заявил о ежедневном получении Пентагоном соответствующих отчётов от киевских властей. По словам американского президента Дональда Трампа, приостановка помощи нужна была для побуждения Киева «к правильным действиям». Хотя президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что конфликт на Украине закончится за недели, если Вашингтон прекратит поставки оружия Киеву. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1118-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Военная помощь США Украине

Решение о возобновлении поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было принято после переговоров украинской и американской сторон в Джидде 11 марта. Там же киевский режим согласился с предложением Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней в случае согласия с этим и России.

На что Владимир Путин заявил, что инициатива о перемирии на Украине правильная, но есть нюансы. Российский лидер ещё раз подчеркнул, что прекращение боевых действий должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины украинского кризиса. Речь идёт о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальном признании возвращения этих регионов в состав России. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории необходимо обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан.

Наряду с этим глава российского государства не исключил, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране.

Сегодня, 18 марта, президенты России и США планируют провести телефонный разговор, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Американский лидер Дональд Трамп уже публично заявил, что очень ждет предстоящего разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, в феврале 2025 года в интервью телеканалу Fox News американский президент заявил, что США вложили в Украину свыше 300 млрд долларов. Он также обратил внимание на то, что намерен получить эквивалент в виде украинских редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов. По словам главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сделка по полезным ископаемым на Украине будет подписана тогда, когда США сочтут это удобным.

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