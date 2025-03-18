Донецк, 18 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Под Красноармейском (украинское название Покровска) ликвидирована группа украинских военнослужащих-женщин из 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — приводит ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что группа штурмовиков погибла при ударе артиллерии и БПЛА во время попытки спешиться с военной техники. Помимо штурмовиков, в результате атаки был уничтожен экипаж, который должен был доставить женский десант на позиции, сообщили в силовых структурах.

Как передавало ИА Регнум, ранее, в начале марта, украинская военнопленная Галина Казымова сообщила, что командиры 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ насильно отправляли женщин специально созданного в его составе подразделения на штурм.

Казымова пояснила, что она на Украине во время отбывания наказания в колонии заключила контракт с ВСУ и стала штурмовиком в полку «Скала». При этом ей обещали, что она будет находиться в тылу. Женщина также рассказала, что командиры издевались над ней и другими военнослужащими, били их по рукам и ногам и, унижая, заставляли идти в бой.

Перед этим стало известно, что на контролируемой киевским режимом территории начали вручать повестки для прохождения службы в рядах украинских формирований многодетным матерям, беременным и женщинам в возрасте старше 50 лет.