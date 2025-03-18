Москва, 18 марта, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа, выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочётов в документах или упущенных возможностей. Первый шаг — это контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или недосдачи справок», — приводит «РИА Новости» слова Гаврилова.

Вторым способом, отметил парламентарий, является выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями.

Третьим вариантом является использование срочных пенсионных выплат, которые могут назначаться минимум на 10 лет, а их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией. Как пояснил депутат, на срочную выплату могут рассчитывать те, кто делал добровольные взносы, направлял маткапитал на накопления или участвовал в программах государственного софинансирования.

«Четвертый способ — докупка пенсионных баллов. Этот механизм предусмотрен для тех, кто не набрал минимального количества баллов для получения страховой пенсии. Вы можете приобрести недостающие баллы через уплату добровольных взносов в Социальный фонд России. Однако стоит учитывать, что этот способ сопряжен с определенными сложностями и затратами», — добавил Гаврилов.

Помимо этого, повысить выплаты можно с помощью перевода маткапитала в накопительную пенсию. Однако данный вариант доступен только женщинам.

«Средства, переведённые в накопительную часть пенсии, инвестируются пенсионным фондом, что способствует увеличению будущих выплат. Например, если вложить 200 тысяч рублей из материнского капитала в накопительную часть, эти деньги будут расти за счет доходности фонда, и в будущем это может дать значительную прибавку к пенсии», — пояснил депутат.

Однако при переводе маткапитала в накопительную пенсию, данные средства уже нельзя будет использовать на другие цели, включая улучшение жилищных условий, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в России были повышены пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. В частности, пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия, было повышено до размера регионального прожиточного минимума. Кроме того, проиндексированные выплаты получили военные пенсионеры и приравненные к ним лица.

Помимо этого, правительство РФ проиндексировало социальные пенсии для ряда категорий граждан на 14,75% с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин 13 февраля подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Депутат Госдумы Никита Чаплин 15 февраля напомнил, что российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы, профессии, состояния здоровья, региона проживания и других факторов.