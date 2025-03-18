Сана, 18 марта, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Авианосец США Harry Truman в Красном море и американский эсминец атаковало правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом заявил 18 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.

usnavy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

«В ответ на жестокую агрессию против нашей страны Вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками», — уточнил представитель хуситов.

Как отметил Сариа, атака на американские военные суда стала третьей за последние 48 часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Исламская Республика Иран (ИРИ) осудила «безрассудные и провокационные» заявления США и категорически отвергла заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы причастности Тегерана к атакам йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, США применят «подавляющую смертоносную силу» для достижения поставленных целей в Йемене.

15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. В результате американских авиаударов по городу Саада на севере страны погибли четверо детей и женщина, еще десятки получили ранения.

На следующий день движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы сообщили, что это был ответ на удары военных США по Йемену и остановку гуманитарной помощи сектору Газа. Затем агентство Reuters заявило, что атака на американский авианосец не достигла цели. Отмечалось, что истребители F-16 и F-18 отразили нападение и сбили 11 беспилотников.

17 марта авианосец Harry Truman подвергся обстрелу хуситов второй раз. Сообщалось, что обстрел дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длился несколько часов.