Москва, 18 марта, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВС России за ночь перехватили 46 украинских беспилотников. Об этом утром 18 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 41 беспилотник был сбит над Белгородской областью, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями, еще один — над территорией Орловской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки украинских БПЛА над Белгородской областью. В результате падения обломков произошло возгорание возле ТЦ. Пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое.

До этого сообщалось, что киевский режим предпринял атаку на шесть населенных пунктов в Белгородской области с помощью беспилотников. В результате атак повреждения получили транспортные средства, частные дома, социальный объект и производственное предприятие.

В ночь на 17 марта уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Так, 13 дронов были сбиты над Астраханской областью, три — над Калмыкией, два — над Брянской областью и Кубанью, еще по одному — над Ростовской и Волгоградской областями.