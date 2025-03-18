Лондон, 18 марта, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ), разработанный американской корпорацией Google, сумел за два дня решить задачу о механизме распространения супербактерий, на исследование которой учёным понадобилось десять лет. Об этом 17 марта сообщает The Independent.

Wolfgang Kumm/DPA/TASS

Эксперимент с использованием ИИ провели исследователи из Имперского колледжа Лондона. Перед ИИ поставили задачу установить, каким образом некоторые супербактерии распространяются среди других бактерий.

«После ввода короткой подсказки о том, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, ученые получили несколько предложений от ИИ, включая один ответ, который, как они знали, был правильным», — поясняется в исследовании.

Отмечается, что ИИ выдал пять гипотез, включая верную — супербактерии или капсиды могут заимствовать «хвосты» у других бактерий для внедрения в клетку своего генома. К такому результату учёные пришли только после почти десяти лет исследований, а ИИ понадобилось лишь два дня.

«Наши результаты показывают, что ИИ обладает потенциалом синтезировать все имеющиеся доказательства и направлять нас к наиболее важным вопросам и экспериментальным планам», — уточнил один из руководителей эксперимента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что банки по всему миру ведут массовые сокращения работников из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Предполагается, что в ближайшие пять лет в мире могут лишиться работы 200 тыс. человек из банковской сферы.

500 богатейших людей планеты потеряли около 108 млрд долларов из-за падения рынка технологического сектора, связанного с резким ростом популярности бесплатного китайского приложения для чат-ботов DeepSeek R1. Об этом написало американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

В начале декабря президент России Владимир Путин указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с использованием ИИ. Глава государства уточнил, что нужно обеспечить и эффективно использовать все эти возможности для развития экономики и социальной сферы, но в то же время обеспечить безопасность граждан и их права.