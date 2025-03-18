Газа, Палестина, 18 марта, 2025, 06:18 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС число погибших превысило 200 человек, утверждает управление анклава по работе со СМИ в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации управления, 107 из более чем 200 погибших были жителями расположенных на юге анклава населенных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что ЦАХАЛ в ночь на 18 марта возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные в данный момент наносят массированные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве. В свою очередь в Белом доме заявили, что руководство Израиля заранее проинформировало администрацию президента США Дональда Трампа о предстоящих ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа. Администрация Трампа подчеркнула, что ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, «заплатят за свои действия».

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось премьер-министром Израиля Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.