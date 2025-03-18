Вашингтон, 18 марта, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Госдепартамент не разрабатывал никакого списка стран, гражданам которых планируется запретить или ограничить въезд в США. Об этом 17 марта заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге.

Elfagr.org Госдеп США

Перед этим газета The New York Times (NYT) и агентство Reuters сообщили о составленном Госдепом списке государств, в отношении которых вводятся визовые рестрикции. В данном контексте журналисты спросили представителя внешнеполитического ведомства, собирается ли Вашингтон впускать в США граждан Афганистана, которые помогали американским военным.

«Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в Госдепе не отражает сущности», — заявила Брюс.

Как передавало ИА Регнум, по данным NYT, правительство США якобы намерено существенно ограничить въезд в страну россиянам, белорусам, а также гражданам более 40 государств. Пояснялось, что власти не готовы полностью закрывать свои границы для россиян и белорусов, визы смогут получить лишь предприниматели, посещающие США по рабочим вопросам. Скорее всего, туристы и мигранты из России и Белоруссии получат отказ на въезд в США. Также ограничения предусмотрены в отношении 41 страны, распределить которые решили по трём категориям.

К первой отнесли Афганистан, Бутан, Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Гражданам указанных государств запретили пересекать границу США.

Существенные ограничения на посещение США, кроме России и Белоруссии, предусмотрели для Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Туркменистана, Эритреи и Южного Судана.

Анголе, Антигуа и Барбуде, Бенину, Буркина-Фасо, Вануату, Гамбии, Доминиканской Республике, ДР Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбодже, Камеруну, Конго, Либерии, Мавритании, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китсу и Невису, Сент-Люсии, Чаду и Экваториальной Гвинее отвели роль стран, в отношении которых информации о проверках недостаточно. Для них необходим частичный либо полный запрет на въезд в США. Список стран не окончательный, американские власти могут внести изменения, отмечали авторы статьи.