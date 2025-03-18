Газа, Палестина, 18 марта, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Более 100 человек погибли в результате массированных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом 18 марта сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Удары Израиля убили по меньшей мере 109 (человек. — Прим. ред.), включая детей», — уточняется в сообщении.

По данным телеканала, удары наносились ЦАХАЛ по школе Аль-Табиин, где укрывались беженцы, в районе Дарадж в центре Газы, а также по южной части анклава в районе Аль-Мауаси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате авиаударов ВС Израиля по сектору Газа погибли как минимум 15 человек, включая детей, десятки человек пострадали.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 18 марта возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные в данный момент наносят массированные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось премьер-министром Израиля Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.