Вашингтон, 18 марта, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Руководство Израиля заранее проинформировало администрацию президента США Дональда Трампа о предстоящих ударах по позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 17 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

(сс) The White House Белый дом. США

«Администрация Трампа и Белый дом были проинформированы Израилем по поводу сегодняшних атак в Газе. Президент Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — отметила представитель Белого дома.

Ранее, в ночь на 18 марта, Израиль сообщил о возобновлении военных действий против ХАМАС. По утверждению телеканала Al Jazeera, в результате ударов ЦАХАЛ по объектам в секторе Газа погибли по меньшей мере 109 человек, включая детей.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.