Тель-Авив, Израиль, 18 марта, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Как минимум 15 палестинцев, включая детей, погибли в результате авиаударов ВС Израиля по сектору Газа, десятки человек пострадали. Об этом 17 марта сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при авиаударах Израиля по (объектам. — Прим. ред.) службы гражданской обороны Газы… Израиль произвел по меньшей мере 35 авиаударов», — уточняется в сообщении агентства.

По данным медиков, среди погибших есть дети.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные в данный момент наносят массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.