Вашингтон, 18 марта, 2025, 04:54 — ИА Регнум. В рамках договоренности по урегулированию военного конфликта на Украине согласованы многие ее элементы. Об этом 17 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

Niall Carson/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал американский лидер в соцсети Тruth Social.

Он подчеркнул, что очень ждет предстоящего во вторник, 18 марта, разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине переходят в «критическую фазу». Он добавил, что в предстоящий вторник телефонный разговор с Владимиром Путиным будет «очень важным».

Американский лидер 17 марта заявил, что хочет обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса. Он также рассказал о планах поднять вопросы о территориях и электростанциях. По его словам, переговорщики с обеих сторон обсудили, в частности, разделение некоторых активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор российского и американского президентов запланировали на 18 марта. Ключевой темой беседы будет разрешение конфликта на Украине.

Путин ранее поддержал выдвинутое США предложение о перемирии на Украине. Но он также указал на необходимость решения ряда вопросов. Российский лидер отметил, что нужно понять, кто на Украине прикажет прекратить боевые действия и какая будет у них ценность. Также следует определить, кто будет следить за соблюдением перемирия и отвечать за его нарушение.