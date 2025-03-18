Вашингтон, 18 марта, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Детей экс-президента США Джозефа Байдена исключат из списка лиц, охраняемых Секретной службой США. Об этом 17 марта заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Matt Popovich Сотрудник Секретной службы США

Трамп уточнил, что государственную охрану отзовут у Хантера Байдена и Эшли Байден.

«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также Эшли Байден вычеркнута из списка», — написал Трамп.

По словам американского лидера, сына Байдена Хантера охраняли 18 агентов Секретной службы, а его дочь Эшли — 13 сотрудников, при этом охрана обеспечивалась «на деньги налогоплательщиков».

Секретная служба США действует при министерстве внутренней безопасности страны, в её обязанности входит обеспечение охраны высшего руководства страны, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, а также иностранных лидеров, находящихся на территории Соединённых Штатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, подписанные бывшим президентом США Байденом указы о помиловании являются недействительными и не имеют юридической силы, так как они были подписаны автоматическим устройством, которое воспроизводит подпись. Американский лидер добавил, что его предшественник ничего не знал о таких документах, а те, кто о них знали, могли совершить преступление.

Трамп после своей инаугурации 20 января раскритиковал Байдена за решение об упреждающем помиловании ряда лиц. В их числе экс-глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, бывший директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета палаты представителей конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и дававшие показания по этому делу сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия.