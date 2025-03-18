Вашингтон, 18 марта, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Около 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди обещал опубликовать американский лидер Дональд Трамп в ходе посещения им 17 марта Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Кеннеди

«Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я — человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди», — уточнил Трамп.

Таким образом, по словам главы Белого дома, секретные документы по делу Кеннеди опубликуют 18 марта. Как отметил Трамп, всего к публикации подготовят около 80 тысяч страниц, при этом текст не будут редактировать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.

В августе 2024 года Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать независимую комиссию по расследованию покушений. По его словам, в числе прочего такая комиссия опубликует остающиеся пока засекреченными документы по убийству Кеннеди в 1963 году.

Кеннеди убили во время его поездки в Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что его убийцей был бывший морпех американской армии Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Самого Освальда через два дня после задержания застрелил человек из толпы. Власти США должны были рассекретить документы, касающиеся убийства Кеннеди, в 2017 году, но сначала президент Трамп, а затем сменивший его в 2021 году Джозеф Байден дали спецслужбам дополнительное время на оценку документов перед их публикацией с целью установить, не повредит ли информация интересам и международным отношениям США.