Башкирия, 18 марта, 2025, 04:00 — ИА Регнум. В селе Вперёд Давлекановского района Башкирии в результате пожара в квартире жилого дома погибли шесть человек, включая пятерых детей. Об этом ночью 18 марта сообщили в республиканском главке МЧС.

Telegram-канал ГУ МЧС по Башкирии

«Пять детей и мужчина погибли при пожаре в Давлекановском районе. Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперёд, предварительно, начал гореть натяжной потолок», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, среди погибших — пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 г. р. и два мальчика 2021 г. р.) и 33-летний мужчина.

Пожар ликвидировали пять сотрудников МЧС и две единицы техники. В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с гибелью людей проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля трое малолетних детей погибли при пожаре, разгоревшемся в частном доме в городе Шадринске Курганской области. Когда начался пожар, семилетняя сестра мальчиков смогла вынести из горящего дома четырехмесячного брата, но остальных она уже не смогла спасти. Взрослых дома не было: отец работал, а мать ненадолго вышла в магазин. В отсутствие родителей пожар охватил площадь 100 кв. м. Для его тушения привлекли 37 спасателей и 15 единиц техники.

В январе в Удмуртии при пожаре погибли дети трех и пяти лет. Возгорание началось из-за того, что они играли с зажигалкой. Мать и старшая дочь пытались потушить огонь, а вернувшийся с работы отец нашел малолетних детей, отравившихся угарным газом, под кроватью. Их госпитализировали, но пострадавшие не выжили.