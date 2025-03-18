Тель-Авив, Израиль, 18 марта, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в ночь на 18 марта сообщило издание Axios со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерия ЦАХАЛ

«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия», — сказано в публикации Axios.

Отмечается, что израильские военные в данный момент наносят массированные удары по объектам ХАМАС с секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком. 23 февраля в канцелярии Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.