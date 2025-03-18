Суджа, Курская область, 18 марта, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Российский боец спецназа «Ахмат» в освобожденной Судже обнаружил зажигалку военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) с жутким вопросом. Фотографию зажигалки опубликовал командир разведгруппы спецназа с позывным Аид в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

На зажигалке изображен летчик, задающий вопрос: «Ты веришь в привидения?».

«Тебе виднее», — написал Аид.

По информации российского бойца, владелец зажигалки был ликвидирован в ходе освобождения Суджи от украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России опубликовало видео оставленных укрепленных позиций ВСУ с техникой и боеприпасами.

14 марта были зафиксированы удары FPV-дронов центра «Рубикон» по колоннам техники ВСУ, покидающим курское приграничье. В этот же день сообщалось, что за неделю ВС России освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка.

12 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российским войскам необходимо в кратчайшие сроки разгромить украинские подразделения, укрепившиеся на территории Курской области. Кроме того, он отметил важность возможного создания зоны безопасности вдоль границы России.