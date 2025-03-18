Днепропетровск, Украина, 18 марта, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Пожар начался после взрыва на объекте инфраструктуры в украинском городе Днепропетровске. Об этом 17 марта сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Как уточнил Лысак, пожар начался на объекте инфраструктуры в Днепропетровской области из-за атаки беспилотника. Информации о пострадавших, по словам главы администрации, не поступало.

Украинское издание «Страна. ua» отмечает, что объект находится в Днепропетровске. По словам очевидцев, над городом чётко виден большой столп дыма. О каком объекте идёт речь, не уточняется.

Минобороны России подчеркивает, что ВС России наносят удары только по военным объектам и объектам, используемым в военных целях, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум передавало, что, как сообщила пресс-служба Минобороны России, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также по скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 151 районе. Эти цели, уточнили в ведомстве, в минувшие сутки поразили авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

15 марта ВС России нанесли новые удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Российские военнослужащие также ликвидировали скопления бойцов и техники ВСУ, иностранных наёмников в 162 районах.

В период с 8 по 14 марта было нанесено 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре ВПК Украины. Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.