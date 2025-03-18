Прага, 18 марта, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Бывший хоккеист Томаш Клоучек погиб в результате столкновения со столбом во время катания на лыжах в горах Чехии. Об этом 17 марта сообщила его жена Барбора Клоучкова.

Gadini Свеча

«Я даже не могу выразить словами ту невероятную боль, которую я сейчас испытываю. Вчера, после несчастного случая, мой мужчина, моя вселенная, моя любовь, отец наших детей, наш друг Томаш Клоучек покинул нас навсегда», — написала супруга хоккеиста в соцсетях.

Спортсмену было 45 лет. По данным местных СМИ, Клоучек погиб 16 марта на горнолыжном курорте в Медведине в результате столкновения с электрическим столбом.

Клоучек за свою спортивную карьеру выступал в различных коллективах, включая «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Атланту Трэшерз» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представляя астанинский клуб «Барыс». Свою спортивную карьеру Клоучек завершил в 2016 году.