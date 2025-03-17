Тегеран, 18 марта, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран (ИРИ) осуждает «безрассудные и провокационные» заявления США и категорически отвергает заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы причастности Тегерана к атакам йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом 17 марта говорится в письме постоянного представителя ИРИ при ООН Амира Саида Иравани.

ИА Регнум Иран

В письме, направленном на имя председателя Совбеза и генсека ООН, категорически отвергаются и осуждаются «воинственные заявления», сделанные высокопоставленными американскими чиновниками, а также президентом США, которые выдвигают безосновательные обвинения против Ирана и пытаются открыто угрожать Тегерану силой.

«Исламская Республика Иран никогда не участвовала в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорически отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе», — подчёркивается в письме.

Иравани указал, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, США применят «подавляющую смертоносную силу» для достижения поставленных целей в Йемене.

Президент США Трамп обвинил Иран в причастности к организации атак хуситского движения «Ансар Аллах» на американский авианосец. Трамп также предупредил, что на новые удары «Ансар Аллах» будет дан мощный ответ со стороны США.

15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. В результате американских авиаударов по городу Саада на севере страны погибли четверо детей и женщина, еще десятки получили ранения.

На следующий день движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы сообщили, что это был ответ на удары военных США по Йемену и остановку гуманитарной помощи сектору Газа. Затем агентство Reuters заявило, что атака на американский авианосец не достигла цели. Отмечалось, что истребители F-16 и F-18 отразили нападение и сбили 11 беспилотников.

17 марта авианосец Harry Truman подвергся обстрелу хуситов второй раз. Сообщалось, что обстрел дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длился несколько часов.