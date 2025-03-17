Белгород, 18 марта, 2025, 01:56 — ИА Регнум. В результате атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район вечером 17 февраля пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

"Уточненная информация о последствиях отражения атаки БПЛА над Белгородом и Белгородским районом. По поступившей обновлённой информации от медицины катастроф, в Белгороде один пострадавший", - написал Гладков в Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавшим является 18-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В данный момент врачи проводят операцию. Затем планируется госпитализация в отделение реанимации. Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки украинских БПЛА над Белгородской областью. В результате падения обломков произошло возгорание возле ТЦ.

До этого сообщалось, что киевский режим предпринял атаку на шесть населенных пунктов в Белгородской области с помощью беспилотников. В результате атак повреждения получили транспортные средства, частные дома, социальный объект и производственное предприятие.