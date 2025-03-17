Вашингтон, 18 марта, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине. Такое мнение в понедельник, 17 марта, выразил президент США Дональд Трамп.

Niall Carson/Globa Look Press

Журналисты пула Белого дома попросили американского лидера оценить вероятность согласия России на 30-дневное прекращение боевых действий на Украине.

«Они сделают это», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Вместе с этим Трамп заявил, что переговоры по Украине переходят в «критическую фазу». Он добавил, что в предстоящий вторник, 18 марта, телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет «очень важным».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу, но есть нюансы. Президент РФ высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине и кто на кого будет сваливать вину за нарушение этой договорённости. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта сообщил, что встреча Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара, состоялась накануне поздно вечером. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта. Путин в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа, добавил Песков.