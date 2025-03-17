Богота, 18 марта, 2025, 00:57 — ИА Регнум. В департаменте Валье-дель-Каука на западе Колумбии военные совместно с полицией провели операцию по ликвидации одного из главарей наркокартеля «Клан залива» по прозвищу Омар, который готовил покушение на колумбийского президента Густаво Петро в 2024 году. Об этом 17 марта сообщило минобороны Колумбии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

«Был ликвидирован один из преступников, который собирался совершить покушение на президента Густаво Петро. Речь идет о главаре одного из подразделений «Клана залива» по прозвищу Омар или Нино, преступнике с 25-летним стажем», — говорится в сообщении военного ведомства Колумбии, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Как утверждают военные, Омар получал прямые указания от главаря картеля «Клан залива». Помимо Омара, в рамках операции был ликвидирован еще один член наркокартеля. По данным минобороны Колумбии, покушение на президента республики должно было произойти во время его визита в департамент Чоко в прошлом году.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта на территории одного из ранчо в мексиканском штате Халиско найден тайный крематорий, там же полицейские обнаружили около 200 пар обуви, обгоревшие останки людей и гильзы от пуль. Крематорий был найден на ранчо, окруженном правоохранительными органами несколько месяцев назад в ходе операции, в результате которой были задержаны 10 вооруженных человек, освобождены двое похищенных и обнаружено тело. Отмечалось, что ранчо также оснащено примитивной полосой препятствий, которую использовали как центр для набора и подготовки новых участников наркокартеля «Новое поколение Халиско». Представители общественных объединений, занимающихся поисками пропавших, заявляют, что найденные останки могут принадлежать бесследно исчезнувшим людям.

В конце февраля глава Пентагона Пит Хегсет во время разговора с высшими военными чиновниками предупредил о последствиях бездействия в отношении местных наркокартелей.