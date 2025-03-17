Вашингтон, 18 марта, 2025, 00:48 — ИА Регнум. Для достижения поставленных целей в Йемене Соединённые Штаты применят «подавляющую смертоносную силу». Об этом 17 марта заявил представитель Пентагона Шон Парнелл на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Мы будем применять подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели», — подтвердил представитель министерства обороны США.

Парнелл отметил, что текущая военная операция в Йемене не ставит цели сменить режим в стране, но для Вашингтона важно поставить на первое место свои интересы. Представитель Пентагона указал, что йеменские хуситы из военно-политического движения «Ансар Аллах» должны прекратить свои атаки на американские военные суда в Красном море и тогда США смогут досрочно завершить свою операцию.

Также Парнелл уточнил, что последние попытки хуситов атаковать авианосец США Harry Truman в Красном море оказались неудачными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в причастности к организации атак хуситского движения «Ансар Аллах» на американский авианосец. Трамп также предупредил, что на новые удары «Ансар Аллах» будет дан мощный ответ со стороны США.

15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. В результате американских авиаударов по городу Саада на севере страны погибли четверо детей и женщина, еще десятки получили ранения.

На следующий день движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы сообщили, что это был ответ на удары военных США по Йемену и остановку гуманитарной помощи сектору Газа. Затем агентство Reuters заявило, что атака на американский авианосец не достигла цели. Отмечалось, что истребители F-16 и F-18 отразили нападение и сбили 11 беспилотников.

17 марта авианосец Harry Truman подвергся обстрелу хуситов второй раз. Сообщалось, что обстрел дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длился несколько часов.