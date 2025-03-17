Белгород, 18 марта, 2025, 00:22 — ИА Регнум. В Белгороде после атаки украинских беспилотников, предположительно, возник пожар возле торгового центра на Харгоре. Кадры возгорания публикуют белгородцы в соцсетях.

Соцсети. Кадр из видео

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате падения обломков возле ТЦ пострадали люди.

«В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре. Есть пострадавшие — им оказывают помощь врачи. На месте работают все оперативные службы. Выехал на место ЧП. Серьезных разрушений нет. Произошло возгорание деревьев у ТЦ», — написал Демидов в Telegram-канале.

Глава города призвал жителей находиться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки украинских БПЛА над Белгородской областью. Пострадали два человека.

До этого сообщалось, что киевский режим предпринял атаку на шесть населенных пунктов в Белгородской области с помощью беспилотников. В результате атак повреждения получили транспортные средства, частные дома, социальный объект и производственное предприятие.