Белгород, 17 марта, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны работает над Белгородской областью, отражая атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ранения получили два мирных жителя. Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавших попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — уточнил глава Белгородской области.

Кроме того, Гладков добавил, что в посёлке Комсомольский Белгородского района при падении обломков беспилотника пробило кровлю частного домовладения. Информация о последствиях атаки БПЛА уточняется, на местах работают оперативные службы.

Гладков напомнил, что на территории Белгородской области действует режим опасности атак БПЛА, и попросил граждан не подходить к окнам и находиться в безопасных местах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что киевский режим предпринял атаку на шесть населенных пунктов в Белгородской области с помощью беспилотников. В результате атак повреждения получили транспортные средства, частные дома, социальный объект и производственное предприятие.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Так, 13 дронов были сбиты над Астраханской областью, три — над Калмыкией, два — над Брянской областью и Кубанью, еще по одному — над Ростовской и Волгоградской областями.