Вашингтон, 17 марта, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Переговорный процесс по урегулированию военного конфликта на Украине вступает в «критическую фазу». Такую оценку ситуации дал президент США Дональд Трамп 17 марта во время общения с журналистами.

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«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю: они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное — такое, какого мало кто видел», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер назвал предстоящий телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным очень важным. Трамп отметил, что киевский режим якобы поддерживает необходимость завершения конфликта. Вместе с этим президент США добавил, что намерен сосредоточиться на подписании соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 17 марта заявил, что хочет обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса. Он также рассказал о планах поднять вопросы о территориях и электростанциях. По его словам, переговорщики с обеих сторон обсудили, в частности, разделение некоторых активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор российского и американского президентов запланировали на 18 марта. Ключевой темой беседы будет разрешение конфликта на Украине.

Путин ранее поддержал выдвинутое США предложение о перемирии на Украине. Но он также указал на необходимость решения ряда вопросов. Российский лидер отметил, что нужно понять, кто на Украине прикажет прекратить боевые действия и какая будет у них ценность. Также следует определить, кто будет следить за соблюдением перемирия и отвечать за его нарушение.