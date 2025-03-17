Вашингтон, 17 марта, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Приостановка помощи США киевскому режиму не стала причиной разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 17 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Daniel Torok/White House

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле всё наоборот», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Вместе с этим американский лидер выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва смогут достигнуть мирного соглашения в конфликте на Украине. Он добавил, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет утром 17 марта по американскому времени.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Российский лидер поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

На следующий день Минобороны сообщило об освобождении Суджи. В ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол. 15 марта были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в непосредственной близости от Суджи.

До этого, после устроенной главой киевского режима Владимиром Зеленским перепалки в Белом доме, США приостановили военную поддержку Украине, включая передачу разведданных. 7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались ВСУ для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

После переговоров США и Украины в Джидде 11 марта по указанию Трампа обмен разведданными с киевским режимом был возобновлён.