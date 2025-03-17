Вашингтон, 17 марта, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновлены Пентагоном в полном объёме. Об этом сообщил командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич 17 марта в ходе брифинга для журналистов.

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«Поставки военной помощи США (Киеву. — Прим. ред.) возобновлены», — уточнил представитель Пентагона.

Кроме того, Гринкевич отметил, что у Пентагона есть подтверждённые данные о поступлении помощи на Украину. Кроме того, по его словам, американское военное ведомство ежедневно получает отчёты об обмене разведывательными данными, всё осуществляется в прежнем режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Белый дом для урегулирования конфликта на Украине составил план, который включает две обязательные к исполнению части. План А — остановить боевые действия, чтобы перейти к плану Б, который предполагает сбор всех за одним столом (или, возможно, за несколькими столами с помощью челночной дипломатии) и поиск способа навсегда прекратить войну, сделать мир долговечным с учётом интересов всех сторон. Рубио признал, что исполнить план будет трудно, потребуется много упорной работы, нужны уступки с обеих сторон.

11 марта представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но остаются вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации на Украине.

Поздно вечером 13 марта состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от российской стороны на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости» по Украине, до завершения переговоров по урегулированию конфликта ещё далеко.