Белгород, 17 марта, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Киевский режим предпринял атаку на шесть населенных пунктов в Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом вечером 17 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Тишанка Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта — повреждена кровля. В районе посёлка Красная Яруга вследствие детонации беспилотника посечён легковой автомобиль. Ещё один дрон ударил по грузовому автомобилю в хуторе Фищево Краснояружского района — транспортное средство получило значительные повреждения», — написал глава области в Telegram-канале.

Помимо этого, в хуторе Леоновка Валуйского округа из-за детонации украинского FPV-дрона было повреждено ограждение частного дома. Вместе с этим дрон ВСУ сдетонировал возле производственного предприятия в селе Нечаевка Белгородского района, в результате чего повредился фасад здания. Украинские военные также атаковали с помощью беспилотников частный дом в Новой Таволжанке, повредив фасад и остекление в доме и хозпостройке.

Гладков отметил, что пострадавших в результате атак нет.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Так, 13 дронов были сбиты над Астраханской областью, три — над Калмыкией, два — над Брянской областью и Кубанью, еще по одному — над Ростовской и Волгоградской областями.

В этот же день Минобороны сообщило, что российские военные поразили центр подготовки специалистов БПЛА и военные аэродромы ВСУ.

До этого, в ночь на 16 марта, украинский беспилотник атаковал город Губкин в Белгородской области. В результате пострадали два человека, включая ребенка.