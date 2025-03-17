Запорожье, Запорожская область, 17 марта, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Мужчина выстрелил в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранату в сторону сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата на Украине) который совместно с полицией проверял документы у военнообязанных во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 17 марта сообщили в областном управлении украинской полиции.

Национальная полиция Украины

«Полицейские Васильевского районного управления полиции вместе с сотрудником ТЦК проверяли документы граждан призывного возраста на территории Шевченковского района. В это время вблизи неизвестный прохожий выстрелил вверх из пистолета, бросил в сторону правоохранителей гранату и бросился прочь», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, личность правонарушителя быстро установили, им оказался житель города 44-х лет. Мужчину задержали в этот же день, при обыске в его квартире и гараже обнаружено и изъято две дымовые шашки, а также патроны и снаряженные магазины. Задержанному предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и хулиганстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сети распространилась история украинца, который познакомился в интернете с девушкой, но на заветном свидании его поджидали сотрудники ТЦК. Мужчине удалось сбежать, но пользователи предполагают, что ТЦК специально вербуют девушек для «ловли» военнообязанных.

7 марта минивэн сотрудников ТЦК на ходу сбил велосипедиста в Харькове. Быстро сориентировавшись, мужчина поднялся и убежал с дороги. Из минивэна вышли несколько военкомов. Оттащив велосипед, двое бегом бросились догонять потенциальную жертву. Третий отправился вслед на машине.

Ранее, 6 марта, мужчина в Черкассах попал под автомобиль, убегая от сотрудников ТЦК. После падения преследователи догнали свою жертву, но мужчина не сдавался и предпринял попытку скрыться ползком.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.