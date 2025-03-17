Вашингтон, 17 марта, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Действующая администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым территорией России в рамках урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом 17 марта сообщило издание Semafor со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что, по данным двух близких к администрации Трампа источников, Вашингтон может призвать ООН признать полуостров российской территорией, однако конкретных решений на данный момент не принято. Издание называет такой вариант событий одним из возможных способов урегулирования украинского кризиса.

Белый дом отказался комментировать изданию данный вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев в контексте урегулирования украинского конфликта обсуждали не только перемирие, но и территориальный вопрос. При этом США не намерены вмешиваться в дискуссию по данной теме, поскольку она лишь отдаляет перспективы мирного урегулирования, добавил Трамп. 16 марта Трамп заявил, что намерен обсудить «вопросы территорий» с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора, который запланирован на вторник, 18 марта.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны Москвы. В свою очередь Владимир Путин также отмечал, что для разрешения конфликта, в частности, необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость». При этом советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта Зеленскому, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам голосования 2022 года.