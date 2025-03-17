Вашингтон, 17 марта, 2025, 22:06 — ИА Регнум. США не собираются выполнять требование вернуть статую Свободы во Францию, а французам стоит помнить о вкладе США в победу во Второй мировой войне. Об этом 17 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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В ходе брифинга её попросили прокомментировать соответствующее заявление французского депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана.

«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — ответила Левитт.

Как передавало ИА Регнум, Глюксман 17 марта заявил, что США якобы презирают свободу, а потому должны вернуть стоящую в Нью-Йорке статую Свободы во Францию. Поводом для его заявления стали шаги Вашингтона и Москвы по восстановлению отношений.

Статую Свободы создал француз Огюст Бартольди. Ее доставили в США в качестве символа дружбы, свободы и демократии. Монумент был открыт в октябре 1886 года в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп в январе заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, напомнил, что наибольшую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, а для американской стороны участие в войне по большей части было способом заработать деньги.